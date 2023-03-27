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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والمستوطنون يقتحمون الأقصى
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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والمستوطنون يقتحمون الأقصى
٠٢:٢٥:٠٧ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، 6 فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات، اليوم، تركزت في نابلس والخليل والقدس.

وحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير خضر عدنان، الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم 51 على التوالي، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، في ظل تدهور وضعه الصحي.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

كما اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة “وفا”، فقد كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن 98 مستوطنا اقتحموا “الأقصى” في ساعات الصباح الأولى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.

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وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الداخلين إلى المسجد.

كما قامت قوات الاحتلال بالتضييق على الشبان وعرقلتهم في طريقهم لصلاة الفجر في المسجد الأقصى، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلاً.

مستوطنون يضرمون النار بأراضي زراعية

في الوقت نفسه، أضرم مستوطنون، النار بحقول زراعية من أراضي حوارة جنوب نابلس، فيما تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق وإطفاء النيران.

الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية القدس المسجد الأقصر حملة اعتقالات فلسطين نابلس

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