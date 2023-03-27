“هيئة الزكاة” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

1- مدير تطوير الأعمال

المؤهلات والخبرات:

سنوات من الخبرة: 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة ، ويفضل 5 سنوات من الخبرة في المستوى الإداري .

التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

2- أخصائي أول مقدمي الخدمات

المؤهلات والخبرات:

ما لا يقل عن سنتين من الخبرة ذات الصلة.

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

3- مساعد تنفيذي أول

المؤهلات والخبرات:

المعرفة والخبرة: ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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