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أقلها 8.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في اليوم الخامس من رمضان

أقلها 8.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في اليوم الخامس من رمضان

أقلها 8.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في اليوم الخامس من رمضان
٠١:٤٨:٥٣ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن توقعه باستمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 35 درجة في شرورة.

 كما سجل 32 في جازان ووادي الدواسر و31 درجة في نجران و30 درجة في مكة المكرمة والخرج وبيشة.

وأكد أنه تم تسجيل 29 درجة في الرياض وجدة والأحساء، و28 درجة في المدينة المنورة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

 طريف 8 درجات مئوية.

القريات 10 درجات مئوية.

 الباحة 11 درجة مئوية.

الطائف وسكاكا وحائل وأبها 12وتبوك درجة.

عرعر 13 درجة.

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أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد.

وتوقع أن الحالة تتكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه والسيول.

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