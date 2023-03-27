حدث في 5 رمضان.. فتح أنطاكيا ومولد عبد الرحمن الداخل

تواصل – فريق التحرير:

يظل شهر رمضان هو شهر الانتصارات والأحداث التاريخية المهمة في مسيرة الإسلام والمسلمين والتي تمتد عبر أكثر من 1400 عام.

مولد عبد الرحمن الداخل

ففي 5 من رمضان من عام 113هـ وُلد عبد الرحمن الداخل “صقر قريش” في دمشق، وهو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس.

هو أبو المطرَّف عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي القرشي ” 113 – 172 هـ” المعروف بلقب صقر قريش وعبد الرحمن الداخل.

أغرب رحلة فرار فر من الشام إلى الأندلس

أسس عبد الرحمن الدولة الأموية في الأندلس عام 138هـ، بعد أن فر من الشام إلى الأندلس في رحلة طويلة استمرت ست سنوات.

وكان فراره إثر سقوط الدولة الأموية في دمشق عام 132 هـ، وتتبع العباسيين لأمراء بني أمية وتقتيلهم.

دخل الأندلس وهي تتأجج بالنزاعات القبلية والتمردات على الولاة حيث قضى عبد الرحمن في فترة حكمه، التي استمرت 33 عامًا.

وأخمد الثورات المتكررة على حكمه في شتى أرجاء الأندلس، تاركًا لخلفائه إمارة استمرت لنحو ثلاثة قرون.

فتح أنطاكيا

وفي مثل هذا اليوم فتح الله على المسلمين أنطاكيا، حيث انطلق السلطان بيبرس إلى مدينة طرابلس بالشام، فأغار عليها وقتل كثيرًا من حاميتها.

وتوافد على بيبرس أمراء أنطرسوس وحصن الأكراد طلبًا للأمن والسلام، وبهذا مهّد الطريق للتقدم نحو أنطاكية.

وتمكن المسلمون من تسلق الأسوار في الرابع من رمضان، وتدفقت قوات بيبرس إلى المدينة دون مقاومة.

وفرت حاميتها إلى القلعة، وطلبوا من السلطان الأمان، فأجابهم إلى ذلك.

وتسلم المسلمون القلعة وأسروا من فيها في 5 من رمضان 666هـ.

اقرأ أيضًا:

بقى منذ 1000 عام.. مسجد قرطبة الكبير في إسبانيا (فيديو)