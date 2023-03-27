الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مهندس بريطاني “غير مسلم” يصوم شهر رمضان كاملاً.. تعرف على السر
“إيجار”: توثيق مليون عقد تجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار
“هيئة الزكاة” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية والمستوطنون يقتحمون الأقصى
الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على محافظة العيدابي في جازان
تراجع إلى ما دون النصف.. ماسك يقدّر قيمة “تويتر” بـ20 مليار دولار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حدث في 5 رمضان.. فتح أنطاكيا ومولد عبد الرحمن الداخل

حدث في 5 رمضان.. فتح أنطاكيا ومولد عبد الرحمن الداخل

حدث في 5 رمضان.. فتح أنطاكيا ومولد عبد الرحمن الداخل
٠١:٣٠:٤٧ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يظل شهر رمضان هو شهر الانتصارات والأحداث التاريخية المهمة في مسيرة الإسلام والمسلمين والتي تمتد عبر أكثر من 1400 عام.

مولد عبد الرحمن الداخل

ففي 5 من رمضان من عام 113هـ وُلد عبد الرحمن الداخل “صقر قريش” في دمشق، وهو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس.

هو أبو المطرَّف عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي القرشي ” 113 – 172 هـ” المعروف بلقب صقر قريش وعبد الرحمن الداخل.

أغرب رحلة فرار فر من الشام إلى الأندلس

أسس عبد الرحمن الدولة الأموية في الأندلس عام 138هـ، بعد أن فر من الشام إلى الأندلس في رحلة طويلة استمرت ست سنوات.

وكان فراره إثر سقوط الدولة الأموية في دمشق عام 132 هـ، وتتبع العباسيين لأمراء بني أمية وتقتيلهم.

دخل الأندلس وهي تتأجج بالنزاعات القبلية والتمردات على الولاة حيث قضى عبد الرحمن في فترة حكمه، التي استمرت 33 عامًا.

وأخمد الثورات المتكررة على حكمه في شتى أرجاء الأندلس، تاركًا لخلفائه إمارة استمرت لنحو ثلاثة قرون.

فتح أنطاكيا

وفي مثل هذا اليوم فتح الله على المسلمين أنطاكيا، حيث انطلق السلطان بيبرس إلى مدينة طرابلس بالشام، فأغار عليها وقتل كثيرًا من حاميتها.

وتوافد على بيبرس أمراء أنطرسوس وحصن الأكراد طلبًا للأمن والسلام، وبهذا مهّد الطريق للتقدم نحو أنطاكية.

وتمكن المسلمون من تسلق الأسوار في الرابع من رمضان، وتدفقت قوات بيبرس إلى المدينة دون مقاومة.

وفرت حاميتها إلى القلعة، وطلبوا من السلطان الأمان، فأجابهم إلى ذلك.

وتسلم المسلمون القلعة وأسروا من فيها في 5 من رمضان 666هـ.

اقرأ أيضًا:

بقى منذ 1000 عام.. مسجد قرطبة الكبير في إسبانيا (فيديو)

الكلمات الدلالية:
5 رمضان حدث في مثل هذا اليوم رمضان صقر قريش عبد الرحمن الداخل فتح انطاكيا

مواد ذات صلة

المزيد
تسجيل 208 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الابتدائي

تسجيل 208 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الابتدائي

٠٢:١٦ م، الجمعة، ٢٥ أبريل ٢٠١٤
خلال 14 شهراً.. استقدام 60 ألف عاملة منزلية من بنجلاديش

خلال 14 شهراً.. استقدام 60 ألف عاملة منزلية من بنجلاديش

١٠:١٦ م، الأثنين، ٢٥ يوليو ٢٠١٦
سرقة بطاقة تعريف وسلاح لأحد حُراس أوباما

سرقة بطاقة تعريف وسلاح لأحد حُراس أوباما

٠٢:٤٧ ص، الأربعاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٥
«حماس»: المقاومة قد تفاجئ الاحتلال بـ«طائرات» تقصفهم في المواجهات القادمة

«حماس»: المقاومة قد تفاجئ الاحتلال بـ«طائرات» تقصفهم في المواجهات القادمة

١٢:٠٨ ص، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *