عدوى “كوفيد” أثناء الحمل تزيد من خطر إصابة الأطفال بالتوحد

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توصلت دراسة إلى أن الإصابة بعدوى كوفيد – 19 أثناء الحمل تزيد من خطر إصابة الأطفال بالتوحد.

ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة، فإن الأطفال الذكور المولودين لأمهات مصابات بعدوى سارس كوفيد – 2- – المتسبب في عدوى كوفيد – 19 – أثناء الحمل كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النمو العصبي في أول 12 شهرًا بعد الولادة.

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اضطرابات النمو العصبي

وترتبط اضطرابات النمو العصبي بشكل أساسي بعمل الجهاز العصبي والدماغ.

ويمكن أن تشمل اضطرابات مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والتوحد، وصعوبات التعلم، والشلل الدماغي، وضعف البصر والسمع.

يأتي ذلك في الوقت الذي توصلت فيه دراسات سابقة إلى وجود ارتباطات بين العدوى أثناء الحمل وزيادة خطر الإصابة باضطرابات النمو العصبي لدى الأطفال، مثل التوحد.

وفحص الباحثون في الدراسة، التي نُشرت في دورية “جاما نتورك أوبن”، السجلات الصحية الإلكترونية لـ 18.355 ولادة حية خلال وباء كوفيد – 19.

ومن بين هؤلاء 883 (4.8 بالمئة) نساء عانين من إيجابية سارس – كوفيد – 2 أثناء الحمل.

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ومن بين 883 طفلاً تعرضوا لعدوى كوفيد، تم تشخصيص 26 (ثلاثة بالمئة) باضطراب في النمو العصبي تطوريًا خلال الأشهر الـ 12 الأولى بعد الولادة.

في المقابل، أصيب 317 (1.8 في المئة) ممن ولدن لأمهات يعانين من العدوى أثناء الحمل.

وارتبطت الإصابة بـ كوفيد – 19 باحتمالات أعلى مرتين تقريبًا من تشخيص اضطراب النمو العصبي في عمر 12 شهرًا بين الأطفال الذكور، بعد حساب عوامل مثل العرق وحالة التأمين الطبي ونوع المستشفى وعمر الأم.

لكن لم يتم ربطه بخطر أعلى لدى الأطفال الإناث.

في المقابل، كانت التأثيرات أكثر عند الذكور في عمر 18 شهرًا، حيث ارتبطت إيجابية كوفيد عند الأمهات باحتمالات أعلى بنسبة 42 في المئة لتشخيص اضطراب النمو العصبي في هذا العمر.

وتم تطعيم عدد قليل جدًا من الأمهات لتحديد ما إذا كان التطعيم قد أدى إلى تغيير المخاطر.

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إصابة الحوامل بعدوى سارس – كوفيد – 2

قالت المؤلفة المشاركة أندريا إيدلو ، الأستاذة المساعدة في طب التوليد وأمراض النساء وعلم الأحياء التناسلي وأخصائية طب الأم والجنين بمستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة:

“كانت مخاطر النمو العصبي المرتبطة بإصابة الأم بعدوى سارس – كوفيد – 2 مرتفعة بشكل غير متناسب عند الرضع الذكور.

وأضافت أن ذلك يتفق مع الضعف المعروف المتزايد للذكور في مواجهة التعرض الضار قبل الولادة”.

وشدد زميلها والمؤلف الرئيس المشارك روي بيرليس على الحاجة لإجراء دراسات أكبر ومتابعة أطول لتقدير أو دحض المخاطر الملحوظة بشكل موثوق.

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تأثير مماثل للعدوى الفيروسية الأخرى

وخلصت الدراسة إلى أن الإصابة بعدوى كوفيد أثناء الحمل كان له تأثير مماثل للعدوى الفيروسية الأخرى عندما يتعلق الأمر بصحة الطفل.

وقالت الدراسة: “بشكل عام، تتوافق نتائجنا مع الأدلة الوفيرة على أن التعرض للعدوى أثناء الحمل – بما في ذلك العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا – يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض النمو العصبي عند الأبناء”.

وأضافت: “تم اكتشاف هذا الخطر في البداية على أنه زيادة في تشخيصات الفصام واضطراب طيف التوحد بعد جائحات الإنفلونزا والحصبة الألمانية..

وتم تلخيصها في نماذج حيوانية، وتم اختبارها مؤخرًا بشكل مباشر في دراسات تسجيل كبيرة”.

وتابعت الدراسة: “نظرًا لأنه يُعتقد أن خطر النمو العصبي في المولود يتم توسطه في جزء كبير منه من خلال تنشيط مناعة الأم والمشيمة..

وقد لوحظ في حالات العدوى الفيروسية الأخرى على غرار سارس – كوفيد – 2، لا يُعتقد أنها تصيب أنسجة دماغ الجنين بشكل مباشر..

ومن المعقول بيولوجيًا أن العدوى بفيروس سارس – كوفيد – 2 أثناء الحمل يمكن أن تؤثر على خطر إصابة المولود باضطرابات النمو العصبي”.

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