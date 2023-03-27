صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار صبيا بجازان مع سيول طلالا في عسير

تواصل – فريق التحرير:

مع أجواء الطقس المتقلب، تساقطت، صباح اليوم الاثنين، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة صبيا في منطقة جازان.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول في طلالا بعسير، نتيجة هطول أمطار غزيرة جنوب المملكة.

أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية وأقصى جنوب منطقة الرياض.

الحالة المتوقعة تمتد إلى هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المتوقعة تمتد على أجزاء من عسير وجازان والباحة وعلى الربع الخالي، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد.

وتوقع أن الحالة تتكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار على أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

فيما حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة مطالبًا الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد دومًا عن تجمعات المياه ومخرات السيول.

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