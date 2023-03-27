لحظة مؤثرة.. مراسلة أمريكية توقف التصوير بسبب ابنها

تواصل – وكالات:

أوقفت مراسلة أمريكية، تصوير تقريرها التلفزيوني، وقامت بعناق ابنها، عقب مغادرته مدرسته التي شهدت إطلاق نار.

واضطرت المراسلة أليشيا أكونا إلى إيقاف تصوير التقرير الذي تبثه قناة “فوكس نيوز” لتعانق ابنها بعد خروجه من مدرسته.

إطلاق نار على مدرسة ثانوية

وأظهر مقطع فيديو نشرته القناة على “يوتيوب” أكونا وهي تتصرف بعفوية لافتة، محتضنةً ابنها الناجي من إطلاق نار على مدرسة ثانوية بدنفر.

وصادفت مغادرة الابن للمبنى، الذي شهد حادث إطلاق النار، لحظات بث التقرير التلفزيوني، فما كان من المراسلة إلا أن عانقته، قائلة: “إني آسفة جدًا”.

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وأكدت أنه “لا يمكن وصف شعور مشاهدة ابنك وهو يخرج من مثل هذا الموقف”.

وفي التفاصيل التي أوردتها “سكاي نيوز عربية”، فقد كانت تقارير تحدثت بأن ابن أكونا هو الذي أخبرها بحادث إطلاق النار، بينما كانت تغطي حدثًا آخر.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن طالبًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أطلق النار وأصاب اثنين من الموظفين الإداريين في المدرسة.