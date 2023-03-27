الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “لا تنس أمك وإخوتك”
توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن إيقاف الخدمات
لحظة مؤثرة.. مراسلة أمريكية توقف التصوير بسبب ابنها
صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار صبيا بجازان مع سيول طلالا في عسير
فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة بمركز “قياس”.. التفاصيل ورابط التقديم
هاشتاق “5 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم حقق آمالنا واقضِ حوائجنا”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “لا تنس أمك وإخوتك”

هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “لا تنس أمك وإخوتك”

هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “لا تنس أمك وإخوتك”
١٢:٥٤:٢٩ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الراتب” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صباح اليوم الاثنين، مع بدء نزول الرواتب في حساب الموظفين.

وقال مغرد: “يجب ألا تنسى أمك وإخوتك، مو كل الراتب يذهب لزوجتك”.

العوض الجميل 

وتابع مغرد ثاني قائلاً: “اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهُم دربًا لا تضيق به الحياة وقلبًا لا يزول منه الأمل، وفرحة لا تذبل ولا تموت أبدًا”.

ومن ضمن التغريدات التي أرفقها مغردون مع تريند “الراتب”، ما قاله أحدهم: “من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، اللهم عوضنا خيراً عن كل ما أحببناه في وقت ثم تركناه من أجل رضاك، عوضنا يا الله بما هو أجمل وأبقى”.

حسن الترشيد

وبعد نزول راتب مارس، دعا مغردون لحسن الترشيد خاصة أن راتب إبريل سيكون بعد عيد الفطر بأسبوع، أي أن العيد يعتمد على راتب مارس، وهو ما يزيد أيضًا من الاعتماد على راتب شهر فبراير، بحسب جمعية الادخار (ادخار).

وسيكون هناك شهر كامل يتطلب أموالاً للمصروفات، بالإضافة إلى أن أول أسبوع بعيد الفطر المبارك سيكون بدون راتب.

اقرأ أيضًا:

كيف تحافظ على راتب مارس حتى عيد الفطر؟.. نصائح مهمة لا تفوتك (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الراتب العيد راتب أبريل راتب مارس رمضان هاشتاق الراتب

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. البريك: قنوات الفساد تحالفت مع الشيطان والمقاطعة تُجبرها على التغيير

بالفيديو.. البريك: قنوات الفساد تحالفت مع الشيطان والمقاطعة تُجبرها على التغيير

١٢:١٩ ص، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠١٥
تمديد مهلة توثيق البيانات بالبصمة 45 يوماً لمسبق الدفع و90 للمفوتر

تمديد مهلة توثيق البيانات بالبصمة 45 يوماً لمسبق الدفع و90 للمفوتر

٠٧:٢٤ م، الأحد، ١٧ أبريل ٢٠١٦
بالصور.. انقلاب شاحنة يُعطل حركة السير بطريق «جدة – مكة السريع»

بالصور.. انقلاب شاحنة يُعطل حركة السير بطريق «جدة – مكة السريع»

٠١:٤١ م، السبت، ٢٣ يناير ٢٠١٦
رئيس CIA السابق: السعودية يمكنها الانتقام بعد «جاستا»

رئيس CIA السابق: السعودية يمكنها الانتقام بعد «جاستا»

٠٨:٢٧ م، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *