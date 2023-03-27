هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “لا تنس أمك وإخوتك”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الراتب” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صباح اليوم الاثنين، مع بدء نزول الرواتب في حساب الموظفين.

وقال مغرد: “يجب ألا تنسى أمك وإخوتك، مو كل الراتب يذهب لزوجتك”.

العوض الجميل

وتابع مغرد ثاني قائلاً: “اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهُم دربًا لا تضيق به الحياة وقلبًا لا يزول منه الأمل، وفرحة لا تذبل ولا تموت أبدًا”.

ومن ضمن التغريدات التي أرفقها مغردون مع تريند “الراتب”، ما قاله أحدهم: “من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، اللهم عوضنا خيراً عن كل ما أحببناه في وقت ثم تركناه من أجل رضاك، عوضنا يا الله بما هو أجمل وأبقى”.

حسن الترشيد

وبعد نزول راتب مارس، دعا مغردون لحسن الترشيد خاصة أن راتب إبريل سيكون بعد عيد الفطر بأسبوع، أي أن العيد يعتمد على راتب مارس، وهو ما يزيد أيضًا من الاعتماد على راتب شهر فبراير، بحسب جمعية الادخار (ادخار).

وسيكون هناك شهر كامل يتطلب أموالاً للمصروفات، بالإضافة إلى أن أول أسبوع بعيد الفطر المبارك سيكون بدون راتب.

اقرأ أيضًا:

كيف تحافظ على راتب مارس حتى عيد الفطر؟.. نصائح مهمة لا تفوتك (فيديو)