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فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة بمركز “قياس”.. التفاصيل ورابط التقديم

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فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة بمركز “قياس”.. التفاصيل ورابط التقديم

فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة بمركز “قياس”.. التفاصيل ورابط التقديم

فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة بمركز “قياس”.. التفاصيل ورابط التقديم
١٢:٠٥:٠٥ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وفيما يلي التفاصيل:

المسميات الوظيفية

-مساعد تعليمي.

-أخصائي تقويم مدرسي.

-باحث أكاديمي.

-مدير مشاريع.

-أخصائي مشاريع.

-أخصائي تطوير تنظيمي.

-مراقب مقر اختبارات المحوسبة.

-متعاون مقر اختبارات المحوسبة (عدة مدن).

والمزيد …

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عن الهيئة

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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