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الخامس من رمضان.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة

الخامس من رمضان.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة

الخامس من رمضان.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة
١١:٤٣:٥٥ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه حسب النماذج العددية للطقس فمن المتوقع استمرار الحالة الممطرة الخامسة عشر.

أمطار متفاوتة خفيفة إلى غزيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية وأقصى جنوب منطقة الرياض.

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الحالة المتوقعة تمتد إلى هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المتوقعة تمتد على أجزاء من عسير وجازان والباحة وعلى الربع الخالي، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتوقع أن الحالة تتكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة مطالبًا الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومخرات السيول وبطون الأودية والسدود.

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توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

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أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الحصيني الدفاع المدني السيول الطقس خريطة الأمطار

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