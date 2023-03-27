تسريب بيانات حساسة من “تويتر” وسط مخاوف من تخريبه

تواصل – وكالات:

كشفت وثائق محكمة أمريكية، أن أجزاء من كود برنامج منصة “تويتر” للتواصل الاجتماعي تم نشرها عبر الإنترنت بعد تسرب كبير للبيانات.

وطلبت “تويتر” من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، إصدار أمر استدعاء إلى منصة التعاون البرمجي “جيت هب”، التي تم نشر الرمز فيها، لتحديد الشخص الذي نشره، وقدم بيانات عن جميع المستخدمين الذين ربما شاهدوا الشفرة أو قاموا بتنزيلها.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها، أن منصة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك العام الماضي، أطلقت أيضًا تحقيقًا داخليًا بهذا الشأن.

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نقاط ضعف غير معروفة

ووفقًا للتقرير، فإن أحد مخاوف الشركة هو أن الكود قد لا يزال يحتوي على نقاط ضعف غير معروفة يمكن للقراصنة استغلالها لتخريب المنصة.

بدورها، امتثلت “جيت هب” لطلب تويتر وأزالت الكود في نفس اليوم، وفقًا لما أكدته الشركة لشبكة “CNBC”.

وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة تشارك علنًا جميع عمليات الإزالة وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، والتي تحدث عندما تتم إزالة المحتوى من موقع ويب بناءً على طلب صاحب حقوق الطبع والنشر، من أجل الشفافية.

توقعات بحدوث مشاكل “سخيفة”

وزعم ماسك سابقًا أن “تويتر” سيفتح شفرة المصدر المستخدمة للتوصية بالتغريدات في 31 مارس. وقال إنه يتوقع أن يجد الناس مشكلات “سخيفة”، وأن توفير شفافية الشفرة سيكون “محرجًا للغاية” في البداية.

ووفقًا لطلب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية الذي تمت مشاركته بواسطة “جيت هب”، قامت الشركة بإزالة “شفرة المصدر المملوكة لمنصة تويتر والأدوات الداخلية”. وليس من الواضح ما إذا كانت شفرة المصدر المستخدمة للتوصية بالتغريدات جزءًا من التسريب.