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هاشتاق “5 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم حقق آمالنا واقضِ حوائجنا”

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هاشتاق “5 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم حقق آمالنا واقضِ حوائجنا”

هاشتاق “5 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم حقق آمالنا واقضِ حوائجنا”

هاشتاق “5 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم حقق آمالنا واقضِ حوائجنا”
١٢:٠١:٢٨ م، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “5 رمضان” الترند في المملكة، صباح اليوم الاثنين، مع خامس أيام الشهر الفضيل.

وغرد مئات المغردين بهاشتاقات صباحية وأدعية مؤثرة وجميلة في يوم آخر من أيام أفضل شهور العام.

يسر لنا أمورنا

وقال مغرد: “ربي أوصيك بمستقبلي خيرًا وأنت خير من أُوصي، اللهم وفقني ويسّر لي أمري..

وأنزل على أيامي القادمة توفيقك ورضاك، وكن لي عونًا معينًا، اللهم وفقني في كل خطوة أخطيها”.

وأضاف مغرد ثاني: “اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين”.

تغريدات مؤثرة 

وتابع مغرد آخر “اللهم يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات عافنا واعف عنا”.

وأضاف: “اللهم فرج همومنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا وحقق آمالنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأسعد قلوبنا..

واجعلنا من المقبولين عندك، وممن تشملهم رحمتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين”.

من جهتها، قالت مغردة: “ربي أوصيك بي خيرًا، اللهم وفقني ويسّر لي أمري، وأنزل على أيامي القادمة توفيقك ورضاك وكن لي عونًا معينًا”.

وفي شهر رمضان يزداد المسلم قربًا من ربه، رغبة في الثواب الجزيل الذي يضاعفه الله تعالى إلى سبعين ضعفًا، ويتسابق كل مسلم للخروج من هذا الشهر الكريم بذنب مغفور وعمل مقبول.

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