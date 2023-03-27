بالفيديو.. “الخثلان” يوضح حكم من يصوم رمضان ويتساهل في الصلاة

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم من يصوم رمضان ويتساهل في الصلاة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن من يصوم رمضان ويتساهل في الصلاة هو على خطر عظيم، فهو قد حرص على الصوم وهو الركن الرابع وأخل بالصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام.

لابد من الصلاة مع الصيام

وأضاف أن المحافظة على الصوم شيء طيب، لكن ينبغي أيضًا أن يتبع ذلك المحافظة على الصلاة، ومن أراد المحافظة على الصلاة يرفع مستوى الاهتمام بها، لأن الإنسان إذا اهتم بشيء حافظ عليه.

وأشار إلى أنه عندما يضعف إيمان العبد يكون الإخلال بأركان الدين وعلى رأسها الصلاة، التي وصفها الله عز وجل بأنها “كبيرة إلا على الخاشعين”، ولا يهتم بها إلا من كان تقيًا قوي الإيمان.

وبين أن المسلم لابد أن يحرص على أداء الصلوات الخميس في أوقاتها ومع الجماعة في المسجد، خاصة في شهر رمضان، حتى يكون أجره تامًا، وكلما كان لديه اهتمام كبير بالصلاة سيجد ما يعينه من الوسائل على أدائها.

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