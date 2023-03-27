تعرف على شروط ترخيص الأسلحة النارية.. وحالات إلغائها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وحالات إلغاء الرخصة.

وتتضمن الشروط وفقًا للمديرية العامة للأمن العام:

-أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

-ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

– أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.

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شروط ترخيص السلاح

وتتضمن الشروط أيضًا:

-أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.

-ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.

-ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

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في هذه الحالات يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه

إلغاء الرخصة

أما إلغاء الرخصة فيتم في الأحوال الآتية:

-إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.

-إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة.

-إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.