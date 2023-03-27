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بقيمة 23 مليون ريال “تعليم الرياض” يستغني عن عدد من المباني لهذا السبب
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بقيمة 23 مليون ريال “تعليم الرياض” يستغني عن عدد من المباني لهذا السبب

بقيمة 23 مليون ريال “تعليم الرياض” يستغني عن عدد من المباني لهذا السبب

بقيمة 23 مليون ريال “تعليم الرياض” يستغني عن عدد من المباني لهذا السبب
١١:٠٧:٤٦ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الرياض، أنه في إطار تحقيق مستهدفات الاستثمار الأمثل ورفع الكفاءة التشغيلية للمباني التعليمية، قررت الاستغناء عن بعض المباني.

الاستغناء عن عدد من المباني لهذا السبب

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه تقرر الاستغناء عن عددٍ من المباني المدرسية المستأجرة والمباني الإدارية بتكلفة بلغت 23 مليون ريال، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، منها:

1 – مستهدفات الاستثمار الأمثل للمباني التعليمية

– الاستغناء عن 71 مبنى مستأجرًا.

– تخفيض مكاتب التعليم إلى 15 مكتبًا.

– ارتفاع نسبة المباني الحكومية إلى 95%.

– تقليص نسبة المباني المستأجرة إلى 5%.

– تقليص المباني الإدارية للإدارة المركزية إلى 3 مباني.

2 – المكتسبات

– دعم كفاية المباني التعليمية والإدارية.

– تجويد الخدمات التعليمية لكافة المستفيدين.

– تطوير الأداء الإشرافي والإداري بالمكاتب والمدارس.

– ترشيد الكفاءة التشغيلية بتوجيه العقود للمباني الأكثر احتياجًا.

– رفع جودة الأداء من خلال المرونة والفاعلية وتفويض الصلاحيات واتخاذ القرارات.

– تدوير الخبرات وتمكين الكفاءات للعمل بالمكاتب لدعم العملية التعليمية بنسبة 57%.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض المباني التعليمية تعليم الرياض رفع الكفاءة التشغيلية

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