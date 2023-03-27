تشعر بالإجهاد وتراجع قدرتك على الإنجاز.. وصفة عملية لتجديد طاقتك في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

يعاني بعض الناس من الشعور بالإجهاد؛ الأمر الذي يؤثر على إنتاجيتهم، ويعطلهم عن تحقيق الغايات والأهداف.

ويمثل شهر رمضان، فرصة لاستعادة النشاط والحيوية، في ظل أجوائه الروحية والإيمانية التي تمد الإنسان بالطاقة الإيجابية.

وقال الكاتب عطية محمد عطية عقيلان في صحيفة “الجزيرة”، إنه “في خضم هذه المعارك لإثبات النفس والاستمرار فيما نطمح لتحقيقه، نتناسى قاعدة مهمة في الحياة وهي الحاجة إلى استراحة المحارب”.

وأضاف أن هذه الاستراحة “تمدنا بالطاقة لمعاودة النشاط وتتيح الفرصة للاستمتاع بما حصلناه وملكناه، وهي مكافأة مستحقة للجهد الذي نبذله في معركة تحقيق ذلك”.

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استراحة محارب في رمضان

واعتبر أن شهر رمضان الكريم، يمثل “فرصة مواتية لتطبيق استراحة المحارب فيها، والتنعم بهذه اللحظات الإيمانية، لتجربة نمط جديد وغير مألوف عما تقوم به في الأيام العادية”.

لذا قدم عقيلان، مجموعة من المقترحات، تشمل:

-التحول إلى رمي أو التقليل من استخدام الأسلحة وخوض المعارك فيها.

-البدء بمرحلة السلام والمهادنة، خاصة بعلاقاتنا بوالدينا وأصدقائنا وزملائنا.

التوقف عن المشاحنات قدر المستطاع.

البعد عن متابعة من يذكرون بها في منصات التواصل الاجتماعي.

-لنؤمن بأن النفس البشرية بحاجة إليها (استراحة المحارب)، سواء على المستوى الفكري أو المادي أو العاطفي.

-لنأخذ العبرة من الآلات التي تحتاج إلى راحة وتطفيتها حتى تعاود وتستمر في العمل، ونحن أولى بتطبيق هذه الاستراحة على أنفسنا لمواصلة العطاء والخير فيها.

-استراحة المحارب تضفي متعة وجمالاً على حياتنا، وتترك أثرًا إيجابيًا، وهي فرصة لاستخدامها كل فترة أسوة بالإجازات وأوقات النوم.

-لنتخلص في هذا الشهر الكريم، من أسلحة التشاحن والبغضاء وقطيعة الأرحام، ونستخدم أسلحة العطف والود والرحمة والصدقة والعطاء

-شهر رمضان فرصة مثالية لاستراحة مفيدة، وترتيب النفس والتخلص من التفكير السلبي والعادات السيئة، والعمل على زيادة العطاء والسعي بالخير، والعمل على تغيير أنفسنا للأحسن بدلا من مطالبتنا الآخرين بذلك.

ويقول الخبراء، إن رمضان فرصة إعادة شحن الروح لا تضاهيها فرصة اخرى طوال العام، لذا ينصحون بالآتي:

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صلة الأرحام

لعل ما يساعد على تحقيق ذلك، زيادة التواصل وصلة الرحم في شهر رمضان، حيث يمثل فرصة للاجتماع مع الأهل والأقارب، وتصفية الخلافات.

– كثرة الذكر

رمضان شهر يأتي في العام مرة واحدة، لكنه عظيم الأجر، يعمل على فلترة القلب من حب التعلق بالدنيا، والانغماس في دوامة الحياة، من خلال الخلوة مع الله، فيزداد التعلق به، ويتخفف الإنسان من أعبائه.

-لجم النفس

مما يساعد عليه الصيام أنه يتحكم في شهوات الإنسان، ويمنعه عن أكثر الأشياء، حتى الضروري منها، وهو ما يعطينا جرعة قوية للتحكم في الرغبات التي تسيطر علينا.

– طعام أقل لراحة أكثر

يرتبط الإكثار من الأكل بالمشاكل الصحية، وحتى النفسسية، فكلما كان الإنسان معتدلاً في طعامه، انعكس ذلك على حيوية جسمه ونشاطه.

-الإخلاص لله

الصيام أساسه الإخلاص، وهذا يعني أنه عبادة بينك وبين الله وحده، وهذا من أهم دروس الصيام، أن تجعل كل شيء خالصًا لوجه الله وحده، بلا نفاق أو رياء.