كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر قبالة ساحلها الشرقي صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان نشرته وكالة “يونهاب” للأنباء أن الصاروخين أطلقا من مقاطعة هوانغهاي الشمالية.

اقرأ أيضًا:

وحالة من القلق.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة ساحل جارتها الشرقي

الصاروخين الباليستيين قطعا 370 كيلومترًا

وأضافت أن الصاروخين قطعا مسافة بلغت حوالي 370 كيلومترًا، معربةً عن إدانتها لانتهاك كوريا الشمالية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأفاد خفر السواحل الياباني أن الصاروخين سقطا في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

اقرأ أيضًا:

التوتر يعود.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

اتخاذ الحيطة والحذر

ودعا قائدي الطائرات والسفن البحرية لاتخاذ الحيطة والحذر ومتابعة المعلومات، وإبلاغ جهاز الأمن البحري في حال سقوط شظايا دون الاقتراب منها.

كوريا الشمالية تكثف تجاربها العسكرية

والأربعاء الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخ كروز بعيد المدى سقط في البحر الشرقي.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية، بإطلاق كوريا الشمالية عدد من صواريخ “كروز” الإستراتيجية بعيدة المدى.

والأسبوع الماضي، كثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية وأطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.

اقرأ أيضًا:

عقوبة قاسية تنتظر أولياء الأمور من زعيم كوريا الشمالية.. في هذه الحالة

محاكاة لهجوم نووي مضاد

وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن كوريا الشمالية يجب أن تكون مستعدة لشن ضربات نووية مضادة في أي وقت لردع الحرب.

واتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة قرب حدود بلاده.

وجاءت تصريحات كيم بعد “توجيه” التدريبات التكتيكية المشتركة للوحدات التشغيلية التي تحاكي هجوما نوويًا مضادًا، ضد الأعداء.

وتم تقسيم تدريبات الهجوم النووي المضاد لكوريا الشمالية الذي استمر يومين إلى تمرين لإدارة نظام التحكم في الضربات النووية.

اقرأ أيضًا:

لسبب لا يصدق.. ضابط مخابرات من كوريا الشمالية يواجه الإعدام