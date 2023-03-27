خدمة اليوم.. 8 خطوات لتوفير الرعاية الصحية المنزلية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الاثنين، لقرائها الكرام، خطوات توفير الرعاية الصحية المنزلية. حيث أوضحت وزارة الصحة أنها تُقدَّم هذه الخدمة عبر برنامج الرعاية الصحية المنزلية.

رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة

وأضافت أن الخدمة توفِّر رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين لا يستطيعون الوصول للمنشآت الصحية في أماكن إقامتهم.

فريق صحي مدرب وتنسيق مستمر مع الطبيب المعالج

وأكدت أن ذلك من خلال فريق صحي مدرب وبتنسيق مستمر مع الطبيب المعالج، حيث يقيم فريق العمل الحالة الصحية لكل مريض بشكل كامل قبل إدراجه في الخدمة.

توفير مناخ ملائم لرعاية المريض

وتهدف الخدمة للوقوف على وضع المريض الصحي والاجتماعي، والتأكد من سلامة البيئة في المنزل، وقدرة العائلة على توفير مناخ ملائم لرعاية المريض في مكان إقامته، ويتم القبول حساب معايير محددة، عبر مجموعة من الشروط والخطوات:

الخطوات

1 – سجل بيانات الدخول عن طريق أبشر “النفاذ الوطني الموحد”.

2 – عند الدخول على الخدمة تظهر لك شاشة معلومات المريض.

3 – أدخل معلومات مقدم الطلب.

4 – أدخل معلومات المريض “المستفيد من الخدمة”، واضغط على “التالي”.

5 – تظهر شاشة “عنوان المريض” بعد استكمال جميع بيانات المريض. حدد من خلالها الحي الذي يسكن فيه المريض، واسم الشارع، ورقم البناية، وعلامة مميزة، وكتابة أي ملاحظات إن وُجدت.

6 – اضغط على أيقونة “إرسال” لإرسال الطلب.

7 – يمكنك التحقق عن حالة الطلب من خلال الدخول على شاشة البحث عن حالة الطلب.

8 – بإمكانك البحث بإدخال اسم مقدم الطلب، ورقم الطلب، ورقم هوية مقدم الطلب.

المتطلبات

1 – تعبئة نموذج خاص للتحويل من الطبيب الاستشاري أو الأخصائي المعالج للمريض في المستشفى، ويحال لقسم الرعاية الصحية المنزلية.

2 – يجب أن يتم التحويل قبل خروج المريض من المستشفى بـ72 ساعة.

3 – تقييم المريض في المستشفى قبل الخروج من قبل فريق الرعاية الصحية المنزلية “طبيب وممرض وأخصائي”.

4 – وضع خطة علاجية واضحة بالتنسيق مع الطبيب المعالج.

5 – مقابلة وتقييم مرافق المريض في المنزل، وقدرته على رعاية المريض، وإبلاغه بواجبات المريض وحقوقه.

6 – تقييم منزل المريض وسلامة بيئته.

7 – بدء تدريب مرافق المريض وتحسين قدرته على رعاية المريض.

8 – التأكد من توفر احتياجات المريض الضرورية قبل خروجه من المستشفى.

9 – قبول المريض وتحديد موعد أول زيارة.

10 – فتح ملف المريض في المستشفى، وملف آخر في المنزل، حسب النماذج المعتمدة، ووضع جدول ومواعيد الزيارات حسب متطلبات حالة المريض الطبية.

11 – في حال كان المريض من خارج المستشفى: يتم تقديم الطلب مستوفى الشروط إلى قسم الرعاية الصحية المنزلية مرفقا معه: تقرير طبي لا تقل مدته عن 3 أشهر، وصورة من الهوية، وصورة من خطة العلاج، مع شرط توفر مقدم رعاية للمريض بالمنزل. ويتم دراسة الطلب، وعمل زيارة تقييمية لمعرفة احتياجات المريض.

12 – للمزيد عن خدمات الرعاية الصحية المنزلية اضغط هنا.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “011 212 5555 – 937″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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