13.700 قرار إداري بحق مخالفين للإقامة والعمل وأمن الحدود

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 13.700 قرارٍ إداري خلال شعبان 1444، بحق مخالفين.

مخالفين للإقامة والعمل

وقالت الجوازات إن القرارات شملت مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وفقًا لـ”عكاظ”.

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التحذير من نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين

وأكدت الجوازات، على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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الإبلاغ عن المخالفين

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

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