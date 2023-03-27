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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان
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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان
٠٩:١٠:٣٣ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان اليوم.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا جنوب منطقة فارخار بإقليم تخار، وعلى عمق 124.1 كيلومترا، ومركزه عند خط 36.34 درجة شمالا وخط 69.61 درجة شرقاً.

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زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليابان

لا خسائر بشرية في زلزال أفغانستان

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

جدير بالذكر أن زلزالاً قويًا شدته 6.8 درجة بمقياس ريختر كان قد هز أفغانستان والدول المجاورة الثلاثاء الماضي، وتسبب في تدمير العديد من المنازل وحدوث خسائر بشرية ومالية جسيمة في أفغانستان.

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زلزال اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليابان اليوم قرابة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 38.25 درجة شمالاً وخط طول 142.13 درجة شرقاً، ولم ترد على الفور أنباءً عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وكان زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب في وقت سابق منطقة تاراباكا في تشيلي.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 155 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأضاف أن الزلزال لم يسفر عن وقوع أضرار كبيرة أو الإعلان عن ضحايا.

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أفغانستان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي خسائر بشرية خسائر مالية زلزال

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