زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان

تواصل – واس:

ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر إقليم تخار في شمال شرق أفغانستان اليوم.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا جنوب منطقة فارخار بإقليم تخار، وعلى عمق 124.1 كيلومترا، ومركزه عند خط 36.34 درجة شمالا وخط 69.61 درجة شرقاً.

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لا خسائر بشرية في زلزال أفغانستان

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.