بالأسماء.. تراجع ملحوظ في ترتيب مكاتب تعليم الطائف

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تراجع الترتيب العام لمكاتب التعليم التابعة لإدارة التعليم بالطائف من بين 209 مكاتب على مستوى المملكة وفقاً لمؤشر نتائج التحصيلي (بنين).

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تراجع ملحوظ في أداء بعض مكاتب الطائف

وكشف تقرير رسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تراجع ملحوظ في أداء بعض المكاتب في إدارة تعليم الطائف.

ويقدم المؤشر ترتيباً لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المؤشر يقدم مؤشرات مهمة لتقييم الأداء، إلا أنه لا يعتبر تقييماً أو تصنيفاً شاملاً بل خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك..

يذكر أن المؤشر يعطي وزارة التعليم فرصة للتطوير وتجويد المخرجات وتحسين الأداء ويساعد الطلبة وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.

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ترتيب مكاتب التعليم بالطائف

– مكتب التعليم بالغرب 42

– ومكتب تعليم الشرق 45

– مكتب التعليم بالجنوب 73

– ومكتب التعليم بالحوية 105

– مكتب التعليم بحداد 106

– ومكتب التعليم بتربة 127

– مكتب التعليم بميسان 154

– ومكتب التعليم بالخرمة 172

– مكتب التعليم بالشمال 176

– ومكتب التعليم بجنوب شرق 194

– مكتب التعليم برنية 199

– ومكتب التعليم بالمويه 206

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