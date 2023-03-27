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الإضرابات مستمرة.. فرنسا تسحب 5 ملايين برميل من مخزونات الوقود
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الإضرابات مستمرة.. فرنسا تسحب 5 ملايين برميل من مخزونات الوقود

الإضرابات مستمرة.. فرنسا تسحب 5 ملايين برميل من مخزونات الوقود

الإضرابات مستمرة.. فرنسا تسحب 5 ملايين برميل من مخزونات الوقود
٠٦:٢٨:٣٧ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت الإضرابات والاحتجاجات المستمرة في مدن فرنسا، وعلى رأسها العاصمة باريس، في أضرار فادحة وخسائر، أدت إلى  الإضرار بالعمليات وأنشطة الإنتاج في مصافي النفط والموانئ الفرنسية.

المنتجات النفطية

وسحبت فرنسا نحو خمسة ملايين برميل من المنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية، في الوقت الذي يستمر فيه العمال في إضراباتهم، حسب “بلومبرج”.

ومنذ الأسبوع الماضي، جرى سحب 600 ألف متر مكعب من البنزين ووقود الديزل، أو ما يعادل 3.77 ملايين برميل، إضافة إلى 200 ألف متر مكعب، أو ما يعادل 1.26 مليون برميل من وقود الطائرات، حسب “الإمارات اليوم”.

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تنبيه سفارة المملكة

ويوم الجمعة الماضي،نبهت سفارة المملكة في فرنسا، المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية حالياً إلى ما تشهده العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية من مظاهرات واحتجاجات.

اتباع الحيطة من المظاهرات والاحتجاجات

وحثت السفارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على اتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية.

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إضرابات فرنسا الحكومة الفرنسية فرنسا قانون التقاعد مخزونات الوقود الفرنسية

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