ميزة قادمة في واتساب تحفظ خصوصية المستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

يخطط تطبيق التراسل الفوري الواتساب إضافة ميزة جديدة تستهدف الحفاظ على خصوصية وبيانات المستخدمين.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على الميزة الجديدة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بقوله: “إن تطبيق واتساب يعتزم إضافة ميزه تحفظ خصوصيتك”.

حفظ خصوصية مستخدمي واتساب

وأضاف الحربي “هذه الميزة تتمثل في إمكانية إرسال مقاطع صوتية مشفرة لمرة واحدة ولا يستطيع الطرف المستقبل حفظها أو تحويلها أو يأخذ لقطة شاشة من خلالها”.

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري “الواتساب”، أنه سيمنح للمستخدمين معرفة المجموعات التي يشترك فيها مع شخص ما عبر التطبيق، سواء كان شريكاً سابقاً أو زميلاً مزعجاً.

ميزة معرفة المجموعات

وأوضح التطبيق، في بيان له، أن التمرير عبر الدردشات القديمة بات شيئاً من الماضي بفضل الميزة الجديدة الذكية.

وأضاف أنه سيتمكن المستخدمون من البحث عن اسم جهة الاتصال ومشاهدة المجموعات المشتركة بينهم.

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وتابع: “سواء كنت تحاول تذكر اسم مجموعة تعرف أنك تشاركها مع شخص ما أو تريد رؤية المجموعات التي تشتركان فيها معا، يمكنك الآن بسهولة البحث عن اسم جهة اتصال لمعرفة المجموعات المشتركة بينكما”.

كما أكد أن الأداة الجديدة سهلة الاستخدام، وهي إحدى ميزتين جديدتين يتم طرحهما للمجموعات عبر التطبيق.

وكل ما عليك فعله هو فتح واتساب واكتب اسم جهة الاتصال في شريط البحث، وستتمكن بهذا من التمرير عبر المجموعات المشتركة معهم.

عنصر تحكم جديد

وبالنسبة للتحديث الثاني، فهو عنصر تحكم جديد لمسؤولي المجموعة الذين يمكنهم الآن رؤية جميع الطلبات في مكان واحد، لافتاً إلى أن المجموعات هي المكان الذي يجري فيه الأشخاص بعضا من أكثر محادثاتهم حميمية.

وشدد تطبيق الواتساب أنه من المهم أن يتمكن المسؤولون من تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور وما لا يمكنهم ذلك بسهولة.

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