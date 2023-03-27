استشاري يحذر من ترك وجبة السحور لأجل تخفيف الوزن

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير من خطورة ترك وجبة السحور في رمضان بدعوى إنقاص الوزن والتخسيس.

أهمية وجبة السحور

وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: “إن ترك وجبة السحور لتخفيف الوزن من الأخطاء الشائعة، هذه الوجبة تساعد الجسم على تحمل الصيام في نهار رمضان ولا بد منها”.

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5 عادات خاطئة تسبب مشكلات غير متوقعة للجسم في رمضان

في سياق متصل، يوضح الأطباء، أن الشكاوى من بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وعسر الهضم والارتجاع المريئي، والتعب العام، وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، تتزايد في رمضان.

يأتي هذا بسبب تتبع بعض الصائمين عادات خاطئة في شهر رمضان، ما يؤدي إلى مشكلات صحية مزعجة.

ممارسات صحية سيئة:

وذكر خبراء الصحة والتغذية مجموعة من النصائح تسهم في تجنّب تلك الممارسات السيئة، وحماية الجسم من التأثيرات السلبية.

سلوكيات خاطئة:

وتأتي أهم السلوكيات التي يجب الحذر منها على النحو التالي:

1-يزيد الاستلقاء بعد الإفطار مباشرة من مشكلات الجهاز الهضمي، ويُفضّل عدم الذهاب للفراش إلا بعد مرور ساعتين أو ثلاث.

2- يؤدي شرب العصائر المحلاة، أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كالقهوة والشاي بعد الإفطار، إلى زيادة فقدان الماء من الجسم؛ لأنها تحتوي على مدرات البول.

3- يتسبّب تناول الأطعمة سريعة الهضم في وجبة السحور كالخبز الأبيض، واللفائف والمعجنات والنشويات والحلويات في الإحساس بالعطش في النهار.

4- الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والدهنية والتوابل عند الإفطار يسبّب اضطرابات الجهاز الهضمي، وينصح باستبدالها بالخضراوات والبقوليات والبروتينات المطهوّة بطريقة الشواء أو السلق.

5- ممارسة التمارين الرياضية شديدة القسوة خلال ساعات الصيام، أو بعد الإفطار مباشرة، من العادات الخطأ، ويُفضّل أن تكون بعد ساعتين من تناول الوجبة لضمان إفراغ المعدة.

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