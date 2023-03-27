الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
ميزة قادمة في واتساب تحفظ خصوصية المستخدمين
الإضرابات مستمرة.. فرنسا تسحب 5 ملايين برميل من مخزونات الوقود
الأجرام السماوية وعلاقتها بالشريعة الإسلامية
استشاري يحذر من ترك وجبة السحور لأجل تخفيف الوزن
دولة الاحتلال في مأزق.. تعليق الدراسة بالجامعات من اليوم حتى إشعار آخر

الرئيسية

 /

صحة

 /

استشاري يحذر من ترك وجبة السحور لأجل تخفيف الوزن

استشاري يحذر من ترك وجبة السحور لأجل تخفيف الوزن

استشاري يحذر من ترك وجبة السحور لأجل تخفيف الوزن
٠٦:٠٨:١٤ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير من خطورة ترك وجبة السحور في رمضان بدعوى إنقاص الوزن والتخسيس.

أهمية وجبة السحور

وقال الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”: “إن ترك وجبة السحور لتخفيف الوزن من الأخطاء الشائعة، هذه الوجبة تساعد الجسم على تحمل الصيام في نهار رمضان ولا بد منها”.

اقرأ أيضا:

5 عادات خاطئة تسبب مشكلات غير متوقعة للجسم في رمضان

في سياق متصل، يوضح الأطباء، أن الشكاوى من بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وعسر الهضم والارتجاع المريئي، والتعب العام، وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، تتزايد في رمضان.

يأتي هذا بسبب تتبع بعض الصائمين عادات خاطئة في شهر رمضان، ما يؤدي إلى مشكلات صحية مزعجة.

ممارسات صحية سيئة:

وذكر خبراء الصحة والتغذية مجموعة من النصائح تسهم في تجنّب تلك الممارسات السيئة، وحماية الجسم من التأثيرات السلبية.

سلوكيات خاطئة:

وتأتي أهم السلوكيات التي يجب الحذر منها على النحو التالي:

1-يزيد الاستلقاء بعد الإفطار مباشرة من مشكلات الجهاز الهضمي، ويُفضّل عدم الذهاب للفراش إلا بعد مرور ساعتين أو ثلاث.

2- يؤدي شرب العصائر المحلاة، أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كالقهوة والشاي بعد الإفطار، إلى زيادة فقدان الماء من الجسم؛ لأنها تحتوي على مدرات البول.

3- يتسبّب تناول الأطعمة سريعة الهضم في وجبة السحور كالخبز الأبيض، واللفائف والمعجنات والنشويات والحلويات في الإحساس بالعطش في النهار.

4- الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والدهنية والتوابل عند الإفطار يسبّب اضطرابات الجهاز الهضمي، وينصح باستبدالها بالخضراوات والبقوليات والبروتينات المطهوّة بطريقة الشواء أو السلق.

5- ممارسة التمارين الرياضية شديدة القسوة خلال ساعات الصيام، أو بعد الإفطار مباشرة، من العادات الخطأ، ويُفضّل أن تكون بعد ساعتين من تناول الوجبة لضمان إفراغ المعدة.

اقرا ايضا

3 نصائح لحماية الجهاز الهضمي في رمضان

الكلمات الدلالية:
التخسيس السحور السحور في رمضان رمضان وجبة السحور

مواد ذات صلة

المزيد
9 أعراض تشير إلى حساسية في الأنف

9 أعراض تشير إلى حساسية في الأنف

٠٤:٠٠ م، الأثنين، ١١ سبتمبر ٢٠١٧
10 أطعمة تمنع جلطات الدم وتذيبها في بدايتها

10 أطعمة تمنع جلطات الدم وتذيبها في بدايتها

٠٧:٣٦ ص، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
دراسة طبية تكشف سر «السمنة» لدى الأطفال

دراسة طبية تكشف سر «السمنة» لدى الأطفال

٠٤:٣٧ م، الأثنين، ١٨ يناير ٢٠٢١
احذر.. التدخين في المنزل يدمّر أسنان طفلك

احذر.. التدخين في المنزل يدمّر أسنان طفلك

٠٨:١٩ م، الأحد، ٠١ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *