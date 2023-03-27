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دولة الاحتلال في مأزق.. تعليق الدراسة بالجامعات من اليوم حتى إشعار آخر

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دولة الاحتلال في مأزق.. تعليق الدراسة بالجامعات من اليوم حتى إشعار آخر

دولة الاحتلال في مأزق.. تعليق الدراسة بالجامعات من اليوم حتى إشعار آخر

دولة الاحتلال في مأزق.. تعليق الدراسة بالجامعات من اليوم حتى إشعار آخر
٠٦:٠٦:٠٣ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رفع جيش دولة الاحتلال، حالة التأهب، بعد فقدان السيطرة داخل الكيان، بينما لجأت الشرطة إلى استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين أمام منزل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو.

تعليق عمل الجامعات

ومن ناحية أخرى، قررت سلطات الكيان الصهيوني تعليق عمل الجامعات اعتبارا من اليوم الإثنين حتى إشعار آخر، حسب “القبس”، نقلا عن وسائل إعلام عبرية.

ووسط احتجاجات عارمة، وصل رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” في دولة الاحتلال، إلى منزل رئيس وزراء الكيان الصهويني بنيامين نتانياهو، بينما يحاول متظاهرون الوصول إلى المنزل.

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احتجاجات على الحكومة

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أصدر قرار بإقالة وزير الدفاع يوأف غالانت، كما نقلت وسائل إعلام في خبر عاجل.

وقال غالانت: “نحن بحاجة إلى وقف المظاهرات والاحتجاجات – والتواصل من أجل الحوار. أي مظهر من مظاهر الرفض ينال من قوة جيش دولة الاحتلال ويضر بالنظام الأمني يجب أن يتوقف على الفور”.

في إشارة إلى رفض بعض جنود الاحتياط في الجيش التدريب احتجاجًا على خطط الحكومة.

الكلمات الدلالية:
بنيامين نتنياهو دولة الاحتلال مظاهرات إسرائيل

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