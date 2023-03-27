أكبر ميادين نيويورك.. إقامة صلاة التراويح في التايمز سكوير

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها “تويتر”، تجمع آلاف المسلمين في ميدان تايمز سكوير، لأداء صلاة التراويح في أكبر ميادين المدينة الأمريكية نيويورك.

تعليقات المتابعين

وأعرب متابعون عبر “تويتر” عن سعادتهم بمشهد إقامة الصلاة في أكبر الميادين بنيويورك، وانهالت التعليقات على المقاطع المتداولة، داعية بالعزة للإسلام والمسلمين.

وتقام صلاة التراويح، في كل عام، في العديد من المدن والعواصم الغربية، وتشهد كثلفة عالية من المصلين، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

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صلاة التراويح العام الماضي

وفي رمضان الماضي تجمع مئات الأشخاص في ميدان “التايمز سكوير” بولاية نيويورك الأمريكية، للاحتفال ببداية شهر رمضان، وإقامة صلاة التراويح.

وشهدت ساحة “التايمز سكوير” أكبر ساحة بوسط مدينة نيويورك، تجمع قرابة 1500 شخص؛ لأداء صلاة التراويح، وذلك كترحيب بالشهر الفضيل.

واحتفت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الغربية، خاصة موقع التغريدات القصيرة “توتير” بالحدث أيما احتفاء، وقد ألقى البعض كلمات وتغريدات قيمة عن شهر رمضان وأهميته عند المسلمين؛ داعين الله عز وجل أن يتقبل منهم.