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ارتفاع الودائع في بنوك المملكة إلى 2.29 تريليون ريال
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ارتفاع الودائع في بنوك المملكة إلى 2.29 تريليون ريال

ارتفاع الودائع في بنوك المملكة إلى 2.29 تريليون ريال

ارتفاع الودائع في بنوك المملكة إلى 2.29 تريليون ريال
٠٥:٣٦:٢٣ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت ودائع المصارف في المملكة المدرجة البالغ عددها عشرة بنوك إلى نحو 2.29 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 2.11 تريليون ريال في 2021، مسجلة بذلك، زيادة نسبتها 8.3 في المائة.

واستحوذ بنك الأهلي ومصرف الراجحي على نحو نصف ودائع البنوك المملكة وبواقع 49.4 في المائة، حيث نمت ودائع مصرف الراجحي 10 في المائة، في حين تراجعت ودائع البنك الأهلي 3 في المائة خلال العام الماضي.

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حصص الودائع

وحل في المرتبة الثالثة من حيث حصص الودائع، جاء بنك الرياض بحصة 10.5 في المائة حيث سجلت ودائعة نموا بنحو 13 في المائة خلال العام الماضي، تلاه كل من البنك السعودي البريطاني 9.3 في المائة ثم البنك السعودي الفرنسي 6.9 في المائة.

وكان بنكا السعودي للاستثمار والجزيرة من أقل البنوك السعودية حصصا في الودائع بواقع 3 و3.7 في المائة على الترتيب، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

ولجأت عديد من البنوك في المملكة إلى إصدار صكوك لتعزيز سيولتها والاستفادة من الطلب المتزايد على التمويل خلال العام الماضي الذي نما بنحو 14.4 في المائة.

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الكلمات الدلالية:
اقتصاد البنوك الودائع بنوك المملكة

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