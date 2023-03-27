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“شؤون الحرمين” تُطلق 5 مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي الشريف خلال رمضان
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“شؤون الحرمين” تُطلق 5 مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي الشريف خلال رمضان

“شؤون الحرمين” تُطلق 5 مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي الشريف خلال رمضان

“شؤون الحرمين” تُطلق 5 مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي الشريف خلال رمضان
٠٥:٢٤:٤٥ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية بوكالة المكتبات الشؤون الثقافية (5) مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي الشريف.

وتتضمن العديد من البرامج الثقافية خلال شهر رمضان المبارك داخل المكتبة وخارجها.

وأوضحت مديرة عام إدارة الشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية أميمة بن عبد الرحمن السديس، أن البرامج تأتي في مقدمتها ملتقى نسائم رمضانية،.

وأوضح أنه يضم أربع محاضرات للحديث عن فضل شهر رمضان وحسن استقباله، يليها لقاءان إثراءان عن ليالي الاعتدال الرمضانية (الاعتدال الفكري والتعبدي).

5 مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي

يعقب ذلك إقامة مبادرة هل هلاله المتضمنة حزمة برامج منوعة تفاعلية مع الجمهور حضورياً تقام في قسم الرجال لمكتبة الحرم المكي الشريف، ويندرج تحتها عدة برامج وهي (آية وتفسير، وحدث في رمضان، وجلسة مع كتاب، وكيف الطريقة لطبق رمضاني، وعلى مائدة الافطار) .

وأوضحت السديس أن تقديم مثل هذه البرامج يأتي انطلاقًا من واقع المسؤولية بنشر الوعي الثقافي والمشاركة المجتمعية باعتبار المكتبة والكتاب منبعاً للثقافة والمعرفة وإثراء الإبداع.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية رمضان شؤون الحرمين مكتبة الحرم المكي الشريف

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