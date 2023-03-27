الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“شؤون الحرمين” تُطلق 5 مبادرات لرواد مكتبة الحرم المكي الشريف خلال رمضان
فوضى وشجار داخل مجلس النواب العراقي
تسهيلات رقمية أسهمت في جودة التنظيم الميداني لسفر الإفطار بالمسجد الحرام
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الإيراني ويتفقان على عقد لقاء خلال شهر رمضان
متحدث “تعليم نجران” يعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين
تطهير جنبات المسجد النبوي بمعدل 5 مرات يوميًا خلال شهر رمضان المبارك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فوضى وشجار داخل مجلس النواب العراقي

فوضى وشجار داخل مجلس النواب العراقي

فوضى وشجار داخل مجلس النواب العراقي
٠٥:١٨:٣٣ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق حالة من الفوضى، عمت مجلس النواب العراقي، حيث دارت اشتباكات بالأيدي وعراك بين النواب في أكثر من جلسة.

استئناف التصويت

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن “المجلس استأنف التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018″، بعد تعطيل بعض النواب، حسب وسائل إعلام.

من جهته، أحال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مجموعة من النواب إلى لجنة السلوك النيابي على إثر الخروج عن القواعد العامة في مقر البرلمان.

اقرأ أيضا:

إصابات جراء اشتباكات في محيط مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء

مظاهرات أمام البرلمان

ومنذ يومين، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن نحو 200 متظاهر تجمّعوا أمام أسوار البرلمان العراقي قرب المنطقة الخضراء وهم يهتفون بشعارات تندد بعقد جلسة لاستكمال إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق نظام “سانت ليغو”، وهو القانون الذي ألغي بفعل الضغط الشعبي خلال “احتجاجات تشرين 2019” وعاد إلى الواجهة مجددا.

وهدد المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم وإقامة اعتصام دائم عند المنطقة الخضراء، إذا مضى البرلمان في عملية التصويت. وقد فرضت قوات الأمن تدابير أمنية مشددة في محيط

الكلمات الدلالية:
اشتباكات بين نواب عراقيين العراق بغداد مجلس النواب العراقي

مواد ذات صلة

المزيد
اليوم.. قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيًا خلال مداهمات في الضفة الغربية

اليوم.. قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيًا خلال مداهمات في الضفة الغربية

١٠:٢٥ ص، الأربعاء، ١٥ مارس ٢٠٢٣
مستشار سابق بالمرور: “ساهر” يَنهى عن المنكر وينسى نفسه بارتكاب 13 مخالفة

مستشار سابق بالمرور: “ساهر” يَنهى عن المنكر وينسى نفسه بارتكاب 13 مخالفة

١١:٠٨ م، الخميس، ٠٨ يناير ٢٠١٥
30 ألف ريال لاستقدام العاملة الإندونيسية عبر البحرين

30 ألف ريال لاستقدام العاملة الإندونيسية عبر البحرين

١٠:٤٨ ص، الخميس، ١٦ أكتوبر ٢٠١٤
«العساف»: فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة بنسب من 50 إلى 100%

«العساف»: فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة بنسب من 50 إلى 100%

١٠:٢٣ م، الأثنين، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *