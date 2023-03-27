تسهيلات رقمية أسهمت في جودة التنظيم الميداني لسفر الإفطار بالمسجد الحرام

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تحدث عدد من مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام عن المشاعر والمشاهد الروحانية والإيمانية حين تقديم وجبات الإفطار الرمضانية للصائمين.

منظومة متكاملة

ولفت المتحدثون إلى دور التسهيلات التقنية والكفاءات الميدانية التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في التنظيم النوعي لسفر إفطار الأعداد المليونية من قاصدي المسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية النوعية المقدمة لضيوف الرحمن.



ضوابط ومعايير

من جانبه، قدم عبدالرحمن الصاعدي، الشكر والعرفان للقائمين على تنظيم سفر الإفطار بالمسجد الحرام وجهودهم التي أسهمت في خلق آلية عمل منظمة لتوزيع وجبات الإفطار.

ونوه إلى دور العمالة الميدانية والخطط النوعية في مد سفر الإفطار ورفعها في وقت قياسي مما يزيد من مشاعر الفخر والانتماء للوطن المعطاء الذي يولي بالغ الاهتمام بكل ما من شأنه خدمة المعتمرين والزائرين خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى مدى التطور الملحوظ كل عام في آلية العمل بداً من استخراج التصاريح بشكل إلكتروني وفق ضوابط ومعايير محددة حتى فرش السفر واستقبال ضيوف الرحمن في لحظات إيمانية يعجز اللسان والمفردات عن وصفها.

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خدمات توجيهية وإرشادية

وفي السياق ذاته، أعرب عبدالله بن عيد عن مدى سعادته بتقديم الوجبات للصائمين داخل المسجد الحرام وتلقي الدعوات المبهجة من الزائرين والمعتمرين في ساعة الاستجابة.

وأكد أن هذا العمل التطوعي مصدر فخر وشرف كون الله عز وجل اصطفاه ليكون بين ضيوف الرحمن الذين توافدوا من أنحاء العالم لتأدية النسك والعبادات في أطهر بقاع الأرض وسط منظومة خدمات توجيهية وإرشادية وتنظيمية متنوعة تؤكد عظيم العناية والرعاية من القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالتطوير والتحسين المتواصل للمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

رؤية المملكة 2030

ومن جهته، لفت ماجد القرشي، إلى أن المملكة تقدم أنموذجاً مميزاً في إدارة خدمات الزائرين والمعتمرين داخل المسجد الحرام وفق جهود تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبمشاركة من كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وقدم شكره إلى جميع العاملين في الميدان على جهودهم في تنظيم سفر الإفطار في مشهد روحاني وإيماني يجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.