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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الإيراني ويتفقان على عقد لقاء خلال شهر رمضان
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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الإيراني ويتفقان على عقد لقاء خلال شهر رمضان

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الإيراني ويتفقان على عقد لقاء خلال شهر رمضان

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الإيراني ويتفقان على عقد لقاء خلال شهر رمضان
٠٣:٠٥:٠١ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وجرى خلال الاتصال مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي.

مكالمة سابقة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.
واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

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الكلمات الدلالية:
إيران الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية وزير خارجية ايران

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