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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
٠٢:٥١:١٦ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا، إلى جانب بحث أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.

كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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السعودية فرنسا ماكرون ولي العهد

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