متحدث “تعليم نجران” يعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لـ “تعليم نجران”، جابرمد خلي، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الاثنين بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة.

وأوضح- حسب الحساب الرسمي لـ”تعليم نجران” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- ، أن الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

▫️المتحدث الرسمي لـ #تعليم_نجران جابرمدخلي:تحويل الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي اليوم الاثنين بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة،لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع. pic.twitter.com/d7QAaMR4vC — إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) March 26, 2023

وكانت إدارة تعليم صبيا، قررت استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في جميع المدارس، واستمرارها عن بعد عبر منصة مدرستي.

سلامة الطلاب والمنسوبين

وقالت الإدارة، على تغريدة شاركها الحساب الرسمي على تويتر: “بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم .

وأضوحت أنه تقرر أن تستمر الدِّراسة ليوم غدٍ الاثنين الموافق ٥-٩-١٤٤٤هـ عبر ‎منصة مدرستي في جميع مدارس الإدارة ومكاتب التعليم”.

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تعليم جدة

وكانت إدارة تعليم جدة، قد قررت أول أمس السبت، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس، ليوم الأحد الموافق 26 من مارس الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لتعليم جدة عبر تويتر أنه: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد4 /9 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر ‎منصة_مدرستي ( بمدارس محافظة خليص ) لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بخليص.