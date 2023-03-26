نموذج للتكاتف المجتمعي.. مبادرة لتوفير ألف مسكن لمستفيدي جمعية بناء بالشرقية (صور)

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مبادرة جمعية بناء لرعاية الأيتام لتوفير 1000 وحدة سكنية لمستفيديها وتأثيثها على مدار 5 سنوات.

وقال أمير الشرقية، إن هذا المشروع يعد نموذجا رائعا للجمعيات الخيرية في المملكة لتمكين الفئات الأشد حاجة وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن.

الحفل السنوي لجمعية بناء

جاء ذلك خلال رعاية سموه الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية والذي أقيم أمس الأحد وتم خلاله تكريم الداعمين وشركاء النجاح .

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وقال أمير المنطقة الشرقية: “إن نجاح الجمعية في شراء وتأثيث المساكن للأيتام وأسرهم العام الماضي بمساعدة رجال الأعمال وأفراد المجتمع وسعيها لمواصلة تلك المبادرة هذا العام يؤكد تكاتف المجتمع وتكافله”.

وأضاف “هذا ما عهدناه على مجتمعنا السعودي الذي يتميز بالترابط والتكاتف ويضرب أروع الأمثال في مساندة المحتاجين والتخفيف من معاناتهم”.

ثم ألقى المهندس خالد الزامل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام كلمة اعرب فيها ان الحفل يقام لتحقيق هدف نبيل وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الداعم الأول لأعمال الخير في المنطقة الشرقية والذي يحرص دائما على تحقيق آمال الأيتام وأسرهم .

توفير مصدر دخل لمستفيدي الجمعية

وقال ” تسعى الجمعية لتغطية تكاليف شراء وتأثيث 200 وحدة سكنية وفق المستهدف لعام 2023م ليعيش فيها قرابة 1000 يتيم ويتيمة وأرملة بالإضافة إلى تأمين عدد (120) سيارة لتمكين الأيتام واليتيمات من العمل في تطبيقات توجيه المركبات”.

وأوضح أن الهدف هو توفير مصدر دخل لهم وفق اتفاقيات أبرمتها الجمعية مع هذه الشركات والتي تضمن حصول اليتيم واليتيمة على دخل يسهم في دعم اليتيم وتأمين احتياجاته واحتجاجات اسرته”

وأضاف الزامل “الجمعية حملت على عاتقها منذ تأسيسها هم اليتيم وأسرته ساعية لتحقيق رؤيتها ورسالتها في بناء شخصية اليتيم وتحسين حياته وتأمين احتياجاته المختلفة ، مشيرا إلى أن السكن من أهم هذه الاحتياجات وأكثرها إلحاحا للأسرة ، وترتبط بها عدة عوامل قد تعيق تحقيق أهدافها في تنميته وتمكينه” .

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