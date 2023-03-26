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في هذه الحالات يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه
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في هذه الحالات يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه

في هذه الحالات يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه

في هذه الحالات يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه
٠٢:٤٩:٥٧ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حدد الأمن العام شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد، إضافة إلى الحالات التي يتم فيها إلغاء الرخصة.

شروط وإجراءات الحصول على الرخصة:

1-أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن 22 عاما.

3- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية.

4- أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منح الرخصة.

5- ألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.

6- ألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.

7- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

حالات إلغاء الرخصة:

تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:

1-إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.

2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة.

3- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

السجن وغرامة مالية:

وفي وقت سابق أوضح الأمن العام، أن عقوبة كل من ثبتت حيازته سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص السجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا.

كما بين ايضا أنه يتم معاقبته بغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمن العام السعودية اليوم رخصة السلاح

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