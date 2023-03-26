حكومة نتنياهو تواجه الغاضبين بعمليات دهس

تواصل – فريق التحرير:

واجهت حكومة دولة الاحتلال، بعنف، مظاهرات غاضبة انطلقت في أنحاء المدن الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، احتجاجا على قرارات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

إغلاق الطرق

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، عمليات دهس، لمتظاهرين، بسيارات تابعة للسلطات، وفض تجمعات المحتجين بالقوة، فيما ظهرت حشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه.

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محاصرة منزل نتنياهو

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء نتنياهو.

بينما أعلن قنصل دولة الاحتلال العام في مدينة نيويورك الأمريكية، استقالته، قائلا إنه: لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو التي تواجه اتهامات بتقويض الديمقراطية، حسب “سكاي نيوز عربية”.

إقالة وزير الدفاع

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرر، أمس الأحد، إقالة وزير الدفاع يوأف غالانت، كما نقلت وسائل إعلام في خبر عاجل.

احتجاجات على الحكومة

وقال غالانت، في وقت سابق، : “نحن بحاجة إلى وقف المظاهرات والاحتجاجات – والتواصل من أجل الحوار. أي مظهر من مظاهر الرفض ينال من قوة جيش دولة الاحتلال ويضر بالنظام الأمني يجب أن يتوقف على الفور”.