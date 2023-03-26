استشاري يوضح أفضل البدائل لحلويات رمضان

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نصح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير بتناول بعض الفواكه كأفضل بديل لحلويات شهر رمضان.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تجنّب تناول الحلويات الدسمة، كالكنافة والبقلاوة، سواء مع وجبة الإفطار أو السحور”.

أفضل البدائل لحلويات رمضان

وأضاف د. عبدالله الذيابي “يفضل استبدال هذه الحلويات بالفاكهة، مثل التمر، الفواكه المجففة، أو بالحلويات الخفيفة مثل: المهلبية”.

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أسباب مشاكل الجهاز الهضمي

وفي وقت سابق، حدد تجمع الرياض الصحي الثاني عوامل وأسباب مشكلات الجهاز الهضمي خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك.

وأوضح تجمع الرياض الثاني، عبر حساهب الرسمي في “تويتر”، أسباب مشاكل الجهاز الهضمي كما يلي:

– قلة كمية السوائل مع زيادة الحركة

– زيادة كمية الأكل خاصة الدهون

نصائح مهمة للوقاية

1- عدم التعرض لأشعة الشمس والحرارة الشديدة

2- تجنب تناول العلاجات التي تسبب التهابات معوية

3- ضرورة زيادة كمية السوائل ومستوى الكربوهيدرات والبروتينات والدهون

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أطعمة لصحة الجهاز الهضمي

كذلك أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، أنواع الأطعمة المفيدة للجهاز الهضمي.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الأطعمة عالية الألياف تساهم في التخلص من الإمساك، ويُفضل التقليل منها في حال الإصابة بالإسهال، منها:

– الخبز والصامولي والتوست من القمح الكامل

– الأرز الأسمر، الذرة، الشوفان، الشعير

– الفول، العدس، الفاصوليا، البازلاء

– الخضار والفواكة الطازجة

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