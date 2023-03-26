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تطهير جنبات المسجد النبوي بمعدل 5 مرات يوميًا خلال شهر رمضان المبارك

تطهير جنبات المسجد النبوي بمعدل 5 مرات يوميًا خلال شهر رمضان المبارك

تطهير جنبات المسجد النبوي بمعدل 5 مرات يوميًا خلال شهر رمضان المبارك
٠٢:٥٥:٠٦ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التطهير أعمالها المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن مهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورفع كفاءة العمل وجودته لسائر المسجد النبوي وساحاته.

5 مرات يوميًا

وأظهرت إحصائية أصدرتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنه يتم تطهير المسجد النبوي وساحاته يوميًا بمعدل 5 مرات كما يتم متابعة وتنظيف دورات المياه بمعدل 10مرات يوميًا و تعقيم صناديق الأحذية يوميًا 3مرات إضافة إلى تنظيف وتعقيم 2800 دولابًا يوميًا خاص بالأحذية .

300 مكينة لكنس السجاد

ولنظافة سجاد المسجد النبوي تعمل 300 مكينة لكنس السجاد و92 مكينة لغسيل الأرضيات تحمل 18000 لتر من المعقمات الصديقة للبيئة لغسيل أرضيات المسجد النبوي و 1500 لتر من المعطرات لأرضيات المسجد النبوي.

وبينت الإحصائية أنه تم تهيئة 10000 كرسي مخصصة لخدمة كبار السن سعيًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الزائرين والمصلين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم المسجد النبوي رمضان

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