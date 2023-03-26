مشروب رمضاني.. دولة عربية تقوم بتحضيره قبل قدومه بشهرين

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تختلف الاستعدادات التي تسبق شهر رمضان المبارك من دولة إلى أخرى، وكيفية استقبال الشهر الفضيل، حسب عادات كل مجتمع وما يقبل عليه أثناء الشهر الفضيل.

مشروب الحلو مر “الآبري” في السودان:

يستقبل السودانيون شهر رمضان بالمأكولات والمشروبات الشعبية الخاصة، تبدأ قبل دخول الشهر الفضيل، أشهرها مشروب الحلو مر أو “الآبري”.

ويزين المشروب أي مائدة سودانية، ويُعرف بينهم بـ”سيد المشروبات الرمضانية” في السودان.

المشروب اكتسب اسمه وشهرته من طعمه ومذاقه، فهو مزيج من الحلاوة والمرارة، وتنشط صناعته في الأيام والشهور التي تسبق الشهر المبارك.

مشروب شعبي:

ويعتبر مشروب الآبري من الموروثات الشعبية، حيث تتناقله الأجيال عبر الزمان، ويتميز بطعمه ومكوناته التي ظلت ثابتة منذ مئات الأعوام.

ويعتقد السودانيون بقدرته العجيبة على إنهاء الشعور بالظمأ وإراحة المعدة واسترخاء الجسم.

مكونات المشروب:

يتكون مشورب الآبري من الذرة “المُزرعة” وكميات من التوابل وبعض المواد الطبيعية.

كما يبدأ تحضيره قبل شهر أو شهرين من حلول شهر رمضان، ورغم أن مراحل تحضيره طويلة وشاقة على الأمهات السودانيات، فإنها ضرورة لتحضيره قبل الشهر الفضيل.

المرحلة الأولى.. “الزريعة”:

تُغسل الذرة المعروفة محليًا بـ”الفيتريتة” وتُفترش على القماش في مكان رطب وتُرش بالماء لأيام حتى تنبت ثم تُجفف وتُطحن .

الثانية.. مرحلة العجن:تُجفف الذرة وتُطحن ثم تُطبخ في النار في شكل “عصيدة” وتُترك لمدة يومين أو ثلاثة، حيث يُضاف إليها بعض التوابل مثل: الكمون، الحلبة، ، الحبهان، القرفة.

الثالثة.. صناعة الخبز :

وتبشر رائحته المنبعثة من البيوت باقتراب قدوم شهر رمضان المبارك، وتتبادل النساء الزيارات لمساعدة بعضهن المهمة على مدار اليوم.

المرحلة الرابعة.. التجفيف:

يتم فيها ترك العجين ليبرد ويجفف في الهواء ثم يُعبأ ويُحفظ لاستخدامه عند استقبال الشهر المبارك، حيث يُنقع في الماء قبل الإفطار ويُصفى ويُحلى بالسكر ويُشرب باردًا.

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