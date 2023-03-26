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شاهد.. أمطار غزيرة وبرد شرق الباحة
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شاهد.. أمطار غزيرة وبرد شرق الباحة

شاهد.. أمطار غزيرة وبرد شرق الباحة

شاهد.. أمطار غزيرة وبرد شرق الباحة
٠١:٥٧:٥٤ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء ماطرة وتساقط كثيف لحبات البرد شرق الباحة، مساء أمس الأحد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الباحة البرد طقس الباحة

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