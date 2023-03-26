شاهد رفع أذان المغرب بملعب نادي تشيلسي في بريطانيا

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأحد، مقطع فيديو، يوثق رفع أذان المغرب بملعب نادي تشيلسي الإنجليزي في العاصمة البريطانية لندن.

الإفطار الرمضاني

ورفع الأذان لأول مرة على ملعب نادي تشلسي الانجليزي في لندن تزامنًا مع استضافة الإفطار الرمضاني الأول في تاريخ النادي.

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مشروع الخيمة الرمضانية

وتم تنظيم حفل الإفطار بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية وهي مؤسسة خيرية تأسست عام 2013 لدمج المجتمع، حسب “اليوم”.

فخورون للغاية

وبصفته قال رئيس مؤسسة تشيلسي، سيمون تايلور:”فخورون للغاية بأن نكون أول نادٍ في الدوري الممتاز يقوم بذلك، وأرحب بالجميع”.

ملعب ستامفورد بريدج

ويعد ملعب ستامفورد بريدج هو الملعب التاريخي انادي تشيلسي، وافتُتح الملعب في 28 من أبريل عام 1877، أي منذ ما يقارب 150 عاما.

واستخدمه نادي لندن للألعاب الرياضية لمدة ثمانية وعشرين عامًا للاجتماعات الرياضية فلم يكن مخصصًا لكرة القدم.