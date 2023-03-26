الأحد، ٤ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد رفع أذان المغرب بملعب نادي تشيلسي في بريطانيا
مشروب رمضاني.. دولة عربية تقوم بتحضيره قبل قدومه بشهرين
شاهد.. أمطار غزيرة وبرد شرق الباحة
5 عادات خاطئة تسبب مشكلات غير متوقعة للجسم في رمضان
دعاء رابع أيام رمضان: “ذهب الظمأ وابتلت العروق”
مواقيت السحور والإفطار خامس أيام رمضان.. أهالي تبوك آخر من يتناولون الإفطار

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد رفع أذان المغرب بملعب نادي تشيلسي في بريطانيا

شاهد رفع أذان المغرب بملعب نادي تشيلسي في بريطانيا

شاهد رفع أذان المغرب بملعب نادي تشيلسي في بريطانيا
٠٢:٢٤:٣٣ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأحد، مقطع فيديو، يوثق رفع أذان المغرب بملعب نادي تشيلسي الإنجليزي في العاصمة البريطانية لندن.

الإفطار الرمضاني

ورفع الأذان لأول مرة على ملعب نادي تشلسي الانجليزي في لندن تزامنًا مع استضافة الإفطار الرمضاني الأول في تاريخ النادي.

اقرأ أيضا:

رفع أول أذان على سطح مسجد ببريطانيا بحضور ألف مسلم

مشروع الخيمة الرمضانية 

وتم تنظيم حفل الإفطار بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية وهي مؤسسة خيرية تأسست عام 2013 لدمج المجتمع، حسب “اليوم”.

فخورون للغاية

وبصفته قال رئيس مؤسسة تشيلسي، سيمون تايلور:”فخورون للغاية بأن نكون أول نادٍ في الدوري الممتاز يقوم بذلك، وأرحب بالجميع”.

ملعب ستامفورد بريدج

ويعد ملعب ستامفورد بريدج هو الملعب التاريخي انادي تشيلسي، وافتُتح الملعب في 28 من أبريل عام 1877، أي منذ ما يقارب 150 عاما.

واستخدمه نادي لندن للألعاب الرياضية لمدة ثمانية وعشرين عامًا للاجتماعات الرياضية فلم يكن مخصصًا لكرة القدم.

الكلمات الدلالية:
رفع أذان المغرب مائدة الإفطار ملعب ستامفورد بريدج نادي تشيلسي

مواد ذات صلة

المزيد
مشرف «برنامج الإسكان» يكشف أسباب رفض تمويل 85% من طلبات العملاء

مشرف «برنامج الإسكان» يكشف أسباب رفض تمويل 85% من طلبات العملاء

٠٥:٠٣ م، السبت، ٠٩ يونيو ٢٠١٨
باحث في شؤون الاستهلاك يحذر من عادات سلبية في رمضان

باحث في شؤون الاستهلاك يحذر من عادات سلبية في رمضان

٠٨:٥٠ م، الأحد، ١٩ مارس ٢٠٢٣
بالفيديو.. مسؤول أردني يتوفى داخل الروضة الشريفة

بالفيديو.. مسؤول أردني يتوفى داخل الروضة الشريفة

٠٤:٤٦ م، الثلاثاء، ٠٦ فبراير ٢٠١٨
تلاوات قديمة.. عبدالباري الثبيتي يؤم صلاة التراويح في ليلة من العشر الأواخر 1411هـ

تلاوات قديمة.. عبدالباري الثبيتي يؤم صلاة التراويح في ليلة من العشر الأواخر 1411هـ

١١:٢٤ م، الأربعاء، ٢١ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *