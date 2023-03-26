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الحمص.. سحور صحي ومفيد وغني بالمواد المطلوبة
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الحمص.. سحور صحي ومفيد وغني بالمواد المطلوبة

الحمص.. سحور صحي ومفيد وغني بالمواد المطلوبة

الحمص.. سحور صحي ومفيد وغني بالمواد المطلوبة
٠٢:٢٧:١٤ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح بتناول الحمص كوجبة على السحور لأنه يتمتع بفوائد كثيرة ، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي وعلى الكالسيوم والمغنسيوم والفيتامينات.

طرق تقديم الحمص على السحور

ومن المعروف أنه يمكن تقديمه بأكثر من طريقة، كطبق رئيسي، ووجبة غذائية متكاملة العناصر بمفرده، أو مع الخبز، أو صنع الفلافل باستخدام الحمص.

بديل اللحوم

والحمص هو نبات بقولي صيفي وشتوي يتميز بكثرة أنواعه ويزرع في مناطق حوض المتوسط وفي الوطن العربي وإيطاليا.

كما أنه يعد من أقدم البقوليات وأكثرها شعبية واستهلاكاً في العالم لغناه بالفوائد الصحية والعناصر الغذائية الفريدة، كما أنه يعد بديلاً عن اللحوم.

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فوائد مهمة

الألياف والبروتينات الموجودة في الحمص تجعلانه مثالي للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية إذ تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترات طويلة من الوقت فتدخل جسمه كميات قليلة من السعرات الحرارية.

كما أن الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحمص تساعد على تنظيم الطاقة وعدم الشعور بالإعياء، حسب مواقع طبية.

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