مواطنون فقط.. مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي الموارد البشرية الأول – التطوير التنظيمي (OD):

المؤهلات والخبرات:

التعليم والترخيص: الحد الأدنى لدرجة (بكالوريوس) في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة من جامعة أو كلية معتمدة.

فضل أي شهادات في الموارد البشرية مثل إدارة الموارد البشرية (SHRM) و CIPD

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن (2) سنوات في الموارد البشرية ، مفضلة في تطوير المنظمات.

يفضل العمل في المستشفى.

فني فيزيولوجيا عصبية EEG:

المؤهلات والخبرات:

التعليم: الحد الأدنى لدرجة الدبلوم في الفسيولوجيا العصبية أو مجال ذي صلة.

الترخيص المهني الحالي لدى هيئة التراخيص السعودية للتخصصات الصحية.

الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية والحصول على ذلك في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

الخبرة العملية: الخبرة العملية ليست إلزامية ، يفضل خبرة المستشفى في مجال ذي صلة.

مسجل OB / GYN:

المؤهلات والخبرات:

التعليم والترخيص: شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.

شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.

رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لمزاولة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

الخبرة العملية: الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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