دعاء رابع أيام رمضان: “ذهب الظمأ وابتلت العروق”

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يجتهد المسلمون، طوال أيام رمضان ولياليه، في التضرع والابتهال إلى الله -عز وجل- بالأدعية المأثورة عن النبي ﷺ، والسلف الصالح.

دعاء الإفطار

ويختص شهر رمضان المبارك، بالعديد من الأدعية، قبيل الإفطار، ووقت الفجر، وفي صلاة القيام والتهجد، وليلة القدر، وغيرها، ومن أبرز الأدعية المأثورة، ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال إذا أفطَر: “ذهَب الظمَأُ وابتلَّتِ العروقُ وثبَت الأجرُ إن شاء اللهُ”.

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شرح الحديث

وذكر الرواة عن ابنِ عمر أنه قال: “كان رسول الله ﷺ إذا أفطر”، أي: من صومه “قال” أي بعد الإفطار: “ذهب الظمأ”، أي: ذهب العطش بشرب الماء وغيره، وفي هذا إشارة إلى أن العطش يكون أشد على الصائم من الجوع، خاصة في الحر الذي هو سمة بلاد الحجاز.

حثّ على العبادة

فالفرح بزوال العطش مقدم على الفرح بزوال الجوع، “وابتلت العروق”، أي: وابتلت أوردة الجسم التي يبست من شدة العطش، “وثبت الأجر إن شاء الله”، أي: داعيًا وراجيًا الله عزَّ وجلَّ أن ينال بصومه وتعبه الأجر والثواب على عبادته، وهذا تحريض على العبادة والمعاودة فيها، فقد زال التعب وبقي الأجر بمشيئة الله.

استبشار النبي ﷺ

وهذا أيضا استبشار من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن من فاز ببغيته ونال مطلوبه بعد التعب والنصب، فحُق له أن يستبشر بوعد الله بالأجر والثَّواب.