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سطو جديد من مليشيا الحوثي على الأموال المودعة في بنوك صنعاء

سطو جديد من مليشيا الحوثي على الأموال المودعة في بنوك صنعاء

سطو جديد من مليشيا الحوثي على الأموال المودعة في بنوك صنعاء
٠١:٠٩:٠٥ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن لمصادرة كافة الودائع الموجودة في البنوك الرسمية والخاصة، في العاصمة اليمنية صنعاء، باعتبارها أموال “رباء”.

مصادر الأموال المودعة

وقال مصدر، إن: المليشيا وضعت خطة لمصادرة ونهب ما أسمتها “أموال الرباء” تبدأ المرحلة الأولى بمصادر الأموال المودعة قبل العام 2018، حسب “العاصمة أونلاين”.

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حصار غاشم

وفي وقت سابق، واصل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني انتقاده لأفعال مليشيا الحوثي الإجرامية، بنهب خزينة الدولة ومواردها

وقال الإرياني، عبر حسابه الرسمي على”تويتر” إن: “استهانة قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بمعاناة اليمنيين، وتلذذها بعذاباتهم، جراء انقطاع المرتبات بعد نهبها الخزينة العامة وإيرادات الدولة، والحصار الغاشم الذي تفرضه على محافظة تعز منذ ثمانية أعوام، يكشف أننا أمام عقول ونفسيات مريضة وحاقدة”.

أعمال سلب ونهب 

دان الإرياني، أعمال السلب والنهب لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين اليمنيين في أحياء بالعاصمة صنعاء.

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من تسيير حملات عسكرية لتنفيذ عمليات سلب ونهب منظم لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين، في أحياء الروضة، وعصر، بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومديريات همدان، وصرف، وبني مطر، بمحافظة صنعاء، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن معمر الإرياني مليشيا الحوثي نهب أموال البنوك في صنعاء

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