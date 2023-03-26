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ما أفضل وقت لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان (فيديو)
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ما أفضل وقت لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان (فيديو)

ما أفضل وقت لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان (فيديو)

ما أفضل وقت لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان (فيديو)
١٢:٥٨:١٥ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان أفضل الأوقات لقراءة الكريم في شهر رمضان المبارك.

أفضل وقت لقراءة القرآن

وقال الشيخ الخثلان، إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدارسه جبريل كل ليلة من ليالي رمضان، فهذا يدل على أن المدارسة في الليل أفضل لأن الإنسان أيضًا في الليل يكون مفطرًا وهو يريد أن يدارس ويتعهد ما حفظه فالأفضل في مراجعة الحفظ وتعهد المحفوظ أن يكون في الليل.

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تلاوة القرآن تقرباً إلى الله

وتابع الخثلان “أما التلاوة التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل فالأفضل أن تكون نهارًا وذلك لأن المسلم في النهار يكون صائمًا وينبغي للمسلم أن ينشغل بالطاعات والقربات ومن ذلك تلاوة القرآن، والأمر في هذا واسع”.

وأضاف الشيخ الخيلان “المهم أن يكثر المسلم من تلاوة القرآن سواء في الليل أو النهار المهم أن يكثر من التلاوة”.

وختم الشيخ سعد الخثلان بقوله “كان الكثير من السلف يقرؤون في الليل وفي النهار، فكانوا يقرؤون كثيرًا من القرآن وكان الكثير من السلف الصالح يطيلون صلاة التراويح جداً حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي من كثرة القيام”.

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الشيخ الخثلان سعد الخثلان شهر رمضان فتاوى الخثلان قراءة القرآن في رمضان

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