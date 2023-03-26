إطفاء 1800 عمود إنارة بالشرقية في مشاركة ساعة الأرض (صور)

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لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري “ساعة الأرض” شاركت أمانة المنطقة الشرقية، مساء أمس السبت في الحملة العالمية.

إطفاء 1800 عمود إنارة:

وقامت الأمانة بإطف اء الإنارة في عدد من الطرق والشوارع والمباني، لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً، وحتى التاسعة والنصف مساءً.

وجاءت مشاركة الأمانة بإطفاء أكثر من 1800 عمود إنارة، في حاضرة الدمام، في عدد من الطرق والشوارع، والواجهات البحرية.

كما تم إطفاء عدد من المباني التابعة للأمانة، إضافة إلى مشاركة البلديات، في عدد من المدن والمحافظات بالمنطقة.

ساعة الأرض حدث هام:

وأوضحت الأمانة أن ساعة الأرض حدثاً مهماً:

-لتشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة.

– رفع مستوى الوعي بخطر التغير المناخي.

– اتخاذ مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء يومياً.

– اتباع خطوات دائمة للطاقة المستدامة في أماكن العمل والمنازل والطرقات والأماكن العامة.

وتعتبر “ساعة الأرض” حدثًا بيئيًا عالميًا يُطلب خلاله من مُلاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام.

ويأتي ذلك لرفع الوعي الذي تُسببه مصادر الطاقة، والتحذير من خطر الانبعاث الحراري.

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