المرور: 11 موقفًا خصصت لنقل المعتمرين إلى الحرم المكي

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أعلن المرور عبر حسابه الرسمي في تويتر عن تخصيص 5 مواقف خارجية لنقل المعتمرين إلى المسجد الحرام.

مواقف لنقل المعتمرين:

وأيضا تم تخصيص 6 مواقف داخلية في العاصمة المقدسة، لنقل المعتمرين والزوار إلى الحرم المكي.

وقد تم تهيئة خمسة مواقف خارجية على مدار الساعة في مداخل العاصمة المقدسة لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم عبر وسائل النقل العام إلى الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل المواقف:

1-حجز الشرائع.

2- حجز الهدا.

3- حجز النورية.

4- حجز جدة السريع.

5- حجز الليث.

كما نوّه إلى توفير 6 مواقف داخلية بالعاصمة المقدسة، لتسهيل الوصول إلى بيت الله الحرام، هي:

1- موقف الجمرات.

2- موقف الأمير متعب.

3- موقف كدي.

4- موقف الزاهر.

5- موقف الرصيفة.

6- موقف دقم الوبر.

جاهزية الخطة:

وقبل أيام أعلن مدير الدفاع المدني المكلف اللواء حمود الفرج، اكتمال جاهزية خطط الأمن والسلامة في المسجدين الحرام والنبوي لاستقبال ضيوف الرحمن في رمضان.

وقال “الفرج” – بحسب “الإخبارية”، أن ذلك يأتي استكمالا لمنظومة العمل الأمني والخطة الأمنية الموضوعة لكل ما من شانه تحقيق أمن وسلامة المعتمرين.

الحجز لأداء العمرة:

كما أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أن أداء العمرة يتطلب حجز موعد في تطبيق توكلنا وكذلك تطبيق “نسك”، مؤكدا أن الأعداد متاحة وكافية جدا .

وأضاف أن المطلوب هو التقيد بالمواعيد لأنها جزء من التنظيم، لافتا إلى أنه تم تخصيص صحن المطاف بالكامل للمعتمرين.

وتابع أن هذه الإجراءات تمت بالتنظيم مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، حيث تم تخصيص باب الملك فهد وباب الملك عبد العزيز وباب السلام ومدخل مروة للمعتمرين.

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