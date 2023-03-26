ضبط أكثر من 70 كجم من مخدر الحشيش بجازان وبيشة

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، أمس الأحد، تهريب 41.7 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص، حسب “واس”.

ضبط 30 كجم في بيشة

وفي الوقت ذاته، تمكنت دوريات الأمن بمحافظة بيشة، في منطقة عسير، من القبض على مواطنين، بحوزتهما 30 كجم من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

ولفت بيان صادر عن “الأمن العام” أنه جرى إيقاف المواطنين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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20 كجم من الحشيش

وفي وقت سابق، ألقت دوريات الأمن بمحافظة بيشة، القبض على مواطنين بحوزتهما (20) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهم.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص”.

ضبط مواطن بحوزته 25 كجم حشيش

وفي وقت سابق، ألقت دوريات الأمن بمحافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على مواطن بحوزته (25) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودهـا.