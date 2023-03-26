أهم 10.. تعليق الدراسة في بعض المناطق وبشرى من سكني وحساب المواطن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

تحذير عاجل من منخفض حركي على معظم مناطق المملكة

قال محلل الطقس في مركز الأرصاد بالباحة محمد الزهراني، إن الحالة الجوية التي تشهدها معظم المناطق، هي بسبب منخفض حركي… المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن لهؤلاء

أعلن “حساب المواطن”، أن نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري.. المزيد هنا

قرارات هامة للجوازات والأحوال المدنية لخدمة ملايين المواطنيين

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 13700 قرارٍ إداري خلال شهر شعبان 1444 هـ.. المزيد هنا

عاجل.. “سكني” يزف نبأ سارًا بشأن إيداع الدعم للمستفيدين

أعلن برنامج سكني، أنه سيتم على مدار اليوم الأحد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.. المزيد هنا

للطلاب.. نصائح مهمة عند استخدام منصة مدرستي في رمضان

مع إعلان العديد من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات المختلفة بالمملكة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد.. المزيد هنا

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الدوادمي وجريان السيول بالدلم في الرياض

وسط أجواء من الطقس المتقلب، تساقطت، اليوم الأحد، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في محافظات مختلفة من الرياض.. المزيد هنا

عدد مسلمي إسبانيا يتضاعف 10 مرات خلال 30 عامًا

أعلن أمين المفوضية الإسلامية في إسبانيا، محمد أجانة الوافي، أن عدد المسلمين في إسبانيا تضاعف.. المزيد هنا

قرار مهم من البنك المركزي بشأن التأمين على المركبات

أصدر البنك المركزي “ساما” تعميما، موجها لشركات التأمين، بشأن إعادة التأمين بناء على السجل التأميني.. المزيد هنا

5 مناطق بالمملكة تتأخر 3 دقائق عن الأذان.. تعرف على السبب؟

لأجل التيقن من غروب الشمس، وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة تعميما لإدارات المساجد في الباحة وبلجرشي والمندق والقرى وبني حسن.. المزيد هنا

تعليق الدراسة في جازان.. غدا الإثنين

أعلنت إدارة تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية غدا الإثنين واستمرارها عبر منصة مدرستي.. المزيد هنا